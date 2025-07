Si elegge la nuova miss Anghiari una serata all’insegna della bellezza

Domani, mercoledì 2 luglio, Anghiari si anima con la ventesima edizione dei “Mercoledì di Anghiari”, inaugurata dall’elezione di Miss Anghiari. In una serata ricca di glamour e talento, le candidate si contenderanno il titolo in piazza IV Novembre alle ore 21:30, con ingresso libero. Un evento imperdibile che segna l’inizio di nove serate all’insegna della bellezza, della cultura e dello spettacolo nella suggestiva cornice di Anghiari.

Arezzo, 1 luglio 2025 – S i elegge la nuova miss Anghiari, una serata all’insegna della bellezza L’appuntamento domani mercoledì 2 luglio in piazza IV Novembre La selezione di Miss Toscana apre domani mercoledì 2 luglio la ventesima edizione dei “Mercoledì di Anghiari”. Subito una serata all’insegna della bellezza con l’elezione di Miss Anghiari con inizio alle 21,30 in piazza IV Novembre a ingresso libero. Si tratta il primo di nove appuntamenti tra musica, mercatini, spettacoli e serate a tema. Un modo per vivere il mese di luglio in modo spensierato e con un programma capace di soddisfare tutti i gusti. 🔗 Leggi su Lanazione.it