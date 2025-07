Rischio allagamenti da via Messina Marine a Partanna Mondello dopo il flop dell' app arrivano i cartelli in 42 strade

Dopo il fallimento dell’app per avvisi di allagamenti a Palermo, arriva una soluzione più diretta: i cartelli informativi. In 42 strade strategiche della città, tra cui Via Messina Marine e Partanna Mondello, i nuovi segnali garantiranno un tempestivo avviso ai cittadini, rafforzando la sicurezza e la prevenzione. Un passo importante per proteggere residenti e automobilisti dai rischi delle intemperie, dimostrando che a volte le soluzioni più semplici sono le più efficaci.

Dopo il recente flop dell'app di Amap che dovrebbe avvertire sugli allagamenti in città e che invece non ha funzionato durante gli ultimi acquazzoni di una decina di giorni fa, arriva un metodo più tradizionale per mettere in allerta gli automobilisti. Con un'ordinanza, che porta la data di ieri. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

