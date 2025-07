Il presidente dell'Al Hilal fa una promessa negli spogliatoi | reazione imperdibile di Simone Inzaghi

Un momento di pura emozione e passione che ha scosso il mondo del calcio: il presidente dell’Al Hilal, tra lacrime di gioia, si commuove per il trionfo, scende in campo per congratularsi e entra negli spogliatoi per condividere la vittoria con i suoi uomini. La sua munificenza e dedizione sono un esempio di leadership autentica. Continua a leggere e lasciati coinvolgere in questa straordinaria celebrazione di successo e unità.

Il presidente della società saudita è in lacrime per il successo poi scende in campo per complimentarsi e va nello spogliatoio a festeggiare con la squadra. Al quale mostra tutta la sua munificenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: presidente - hilal - promessa - negli

Inzaghi, il presidente dell’Al-Hilal fa sul serio! Presente alla finale - Simone Inzaghi potrebbe trovarsi davanti a un bivio cruciale. Mentre il presidente dell'Al-Hilal si prepara a partecipare alla finale di Champions League tra PSG e Inter, le speculazioni sul futuro dell'allenatore crescono.

#TheoHernandez all’#AlHilal, attesa per le visite mediche con il Club arabo: arriva la promessa di #Deschamps #MilanPress Vai su X

Theo verso il sì all'Al Hilal: per la Gazzetta ha già informato il Milan Voi cosa ne pensate? Milan Nel Cuore Vai su Facebook

Il presidente dell'Al Hilal fa una promessa negli spogliatoi: reazione imperdibile di Simone Inzaghi; Quanto guadagnerà Simone Inzaghi in Arabia Saudita. La maxi offerta dell’Al Hilal e la promessa di una squadra galattica; Palmeri svela: “Al Hilal oltre lo spazientito con Osimhen! Ma quella promessa a Inzaghi…”.

Inzaghi e l'amore promesso all'Al Hilal prima dell'addio all'Inter: Marotta risponde - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com

Presidente Al Hilal a Parigi per Inzaghi e Theo Hernandez - MSN - Il presidente dell'Al Hilal, Fahad Bin Nafel, secondo il quotidiano saudita Arriyadiyah è volato da Riad a Parigi con l'intenzione di chiudere alcuni colpi di mercato per ... Segnala msn.com