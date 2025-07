Trofeo giovanile Marche

Il Trofeo Giovanile Marche 2025 ha regalato emozioni indimenticabili, con Ancona che conquista il titolo battendo la Maceratese 2-0 davanti a un pubblico entusiasta al Tonino Seri. La competizione, con 32 squadre in campo, ha infiammato animi e passioni fin dal sorteggio di aprile, culminando in una premiazione ricca di orgoglio e gioia. Una manifestazione che si conferma come un appuntamento imperdibile per il calcio giovanile, celebrando il talento e lo spirito di squadra in ogni dettaglio.

L’Ancona ha vinto 2-0 il Trofeo Marche battendo in finale la Maceratese al cospetto di un numerosissimo pubblico accorso al Tonino Seri; nell’altra finale successo dei Portuali sulla Giovane Ancona. Un successo straordinario l’edizione 2025 del Trofeo Marche, 32 squadre ed un entusiasmo che si è colto fin dal 28 aprile, giorno del sorteggio dei gironi. Bello ed entusiasmante come sempre l’epilogo finale della premiazione per una cerimonia che, visti gli ospiti sopraggiunti e l’importanza di alcuni premi, ha messo la ciliegina sulla torta ad un’edizione degna di uno dei maggiori tornei giovanili calcistici regionali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Trofeo giovanile Marche

In questa notizia si parla di: trofeo - marche - giovanile - finale

In campo. Trofeo Marche, domani i quarti di finale - Domani si accendono le emozioni nel Trofeo Marche, uno dei tornei più attesi per i Giovanissimi Under 14.

? TROFEO MARCHE ULTIMO ATTO ? Gran finale per questa edizione, la 1a Coppa GOLEADOR. MACERATESE - ANCONA fischio d'inizio ore 20.30 assegnerà il 28° Trofeo Marche. Alle ore 18.00 (e non 18.30) la finalina tra Portuali Calcio Dorica e G Vai su Facebook

Trofeo giovanile Marche; Trofeo Marche all’atto conclusivo.; Calcio: Ssc Ancona, la squadra giovanile conquista il 28° Trofeo Marche e 1° Coppa Goleador.

Trofeo giovanile Marche - 0 il Trofeo Marche battendo in finale la Maceratese al cospetto di un numerosissimo pubblico accorso al Tonino Seri; nell’altra finale successo dei Portuali sulla Giovane Ancona. Come scrive msn.com

Marche Youth Trophy - È stata premiata la terna arbitrale, gli allenatori finalisti Alessandro Giorgi e il dorico Matteo Troncon, i capocannonieri (ad ex aequo) Federico Cicchinè (Polisportiva Mandolesi), Daniele Nasini (R ... Segnala sport.quotidiano.net