Nostro figlio… Garlasco i Poggi rompono il silenzio su Marco | Sono arrivati a questo punto

In un momento di grande tensione e sofferenza, Giuseppe Poggi e Rita Preda scelgono di rompere il silenzio per condividere la loro verità sulla tragica vicenda di Chiara Poggi. Un racconto che svela aspetti nascosti, sfide e speranze di una famiglia duramente colpita da sospetti e accuse ingiuste. Il loro intervento rappresenta un gesto coraggioso, volto a fare luce su una storia intricata e dolorosa, portando finalmente alla luce la loro versione dei fatti.

Giuseppe Poggi e Rita Preda, genitori di Chiara Poggi, hanno deciso di rompere nuovamente il silenzio per raccontare il loro punto di vista sul delitto di via Pascoli e sulle recenti accuse che hanno coinvolto la loro famiglia. Lo hanno fatto in una lunga e intensa intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, nella quale hanno ripercorso anni segnati da sospetti, ricostruzioni mediatiche e calunnie che – a loro dire – continuano a provocare ferite. L’ultimo colpo, in ordine di tempo, è quello che ha coinvolto il figlio Marco, indicato da alcune ricostruzioni come presunto complice o perfino autore dell’omicidio, nonostante si trovasse in vacanza con i genitori in Trentino quel 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

