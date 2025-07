Alta formazione 15 milioni per formare nuovi tecnici | Si punta a far crescere professionisti qualificati

Un investimento da 15 milioni di euro sta rivoluzionando l’alta formazione in Sicilia, puntando a formare nuovi tecnici altamente qualificati. La doppia transizione ecologica e digitale richiede professionisti pronti a guidare l’innovazione nel territorio. Le Fondazioni Its Academy avviano percorsi tecnici e tecnologici post diploma, biennali e triennali, per costruire un futuro competitivo e sostenibile. Con l’avviso 28 del 2025, si apre un capitolo fondamentale per lo sviluppo delle competenze...

La doppia transizione ecologica e digitale e l’innovazione del mondo produttivo siciliano passano anche dai percorsi di alta formazione tecnica e tecnologica, post diploma, di durata biennale o triennale, attivati in Sicilia dalle Fondazioni Its Academy. Con l’avviso 28 del 2025, pubblicato dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: alta - formazione - milioni - formare

Giornata mondiale dell’infermiere: alta formazione e aggiornamento continuo - L'infermiere rappresenta un elemento cruciale nel sistema sanitario, fungendo da collegamento essenziale tra pazienti, famiglie e istituzioni.

Alta formazione, 15 milioni per formare nuovi tecnici: "Si punta a far crescere professionisti qualificati" https://ift.tt/ePrUNEC https://ift.tt/Loj1D0z Vai su X

La Regione Siciliana investe nel futuro: 15 milioni per formare tecnici specializzati con i corsi ITS Academy Vai su Facebook

Alta formazione tecnica e tecnologica, disponibili 15 milioni per formare nuovi tecnici superiori; Veneto, via libera ai nuovi corsi IFTS: oltre 5 milioni per formare i tecnici del futuro; ITS Academy: approvato il Piano triennale 2025–2027, oltre 15 milioni per l'alta formazione tecnica in Umbria.

Alta formazione tecnica e tecnologica, disponibili 15 milioni per formare nuovi tecnici superiori - L'assessore Turano: "Si punta a far crescere professionisti qualificati in settori strategici per l’economia" ... Si legge su palermotoday.it

Alta formazione tecnica e tecnologica, la Regione stanzia 15 milioni per i corsi ITS Academy - Il governo regionale guidato da Renato Schifani scommette sulla formazione tecnica avanzata per rilanciare l’economia siciliana e guidare la transizione ecologica e digitale. Segnala blogsicilia.it