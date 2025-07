Dangerous Animals | squali sangue e violenza in alto mare nel trailer italiano esclusivo

Preparatevi a immergervi in un mondo di terrore e suspense con "Dangerous Animals", il nuovo thriller di Sean Byrne ambientato nelle acque agitate dell’alta mare. Tra squali sanguinolenti, violenza e un’atmosfera claustrofobica, il trailer italiano esclusivo vi farà vivere un’esperienza cinematografica adrenalinica e senza respiro. Dal 20 agosto nei cinema, questa pellicola promette di tenervi col fiato sospeso fino all’ultima scena.

Diamo un sguardo al nuovo thriller di Sean Byrne ambientato in alto mare nel primo parossistico trailer italiano che l'anticipa l'uscita del film, dal 20 agosto distribuito da Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, e Blue Swan. Orrore, claustrofobia, sangue e quali nel trailer italiano di Dangerous Animals. Lanciato in esclusiva da Movieplayer.it, il promo per offrire un assaggio del nuovo thriller di Sean Byrne, in uscita nei cinema italiani il 20 agosto distribuito da Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, e Blue Swan. Il trailer svela la sorte toccata a Zephyr (Hassie Harrison), giovane surfista ribelle in cerca di evasione tra le onde australiane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it