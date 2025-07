Maurizio Scelli nominato formalmente direttore dell’agenzia regionale di protezione civile Abruzzo

Un passo importante per rafforzare la sicurezza e la gestione delle emergenze in Abruzzo. Con una carriera ricca di successi nel settore del soccorso e della mediazione, Maurizio Scelli si appresta a guidare con competenza l’Agenzia regionale di Protezione civile, portando nuova energia e competenza in un ruolo cruciale per il territorio. La nomina segna un capitolo promettente per la protezione civile della regione, pronti a affrontare le sfide future con determinazione.

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha formalmente conferito oggi, 30 giugno, l’incarico di direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile all’avvocato Maurizio Scelli, già commissario straordinario della Croce rossa italiana e protagonista di missioni di soccorso e mediazione in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Maurizio Scelli è il nuovo direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile - Maurizio Scelli è stato nominato nuovo direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, con la firma del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio.

