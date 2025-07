Assistenza garantita dalle 8 alle 20 con i medici di famiglia | al via la nuova organizzazione Asl Bari

Dal 1° luglio, l’ASL Bari rivoluziona l’assistenza territoriale offrendo ai cittadini medici di famiglia disponibili dalle 8 alle 20, garantendo così una copertura continua di 12 ore giornaliere. Questa nuova organizzazione punta a migliorare l'accesso alle cure e la qualità del servizio, rispondendo prontamente alle esigenze della comunità. Una svolta significativa che promette di rafforzare il rapporto tra cittadini e sistema sanitario locale.

Una copertura garantita dalle 8 alle 20, per un totale di 12 ore giornaliere: è quanto disposto, per i medici di famiglia, dalla nuova organizzazione dell'assistenza territoriale nell'area dell'Asl Bari, entrata in vigore dal 1° luglio. In base alla delibera della Giunta regionale dello scorso 29. 🔗 Leggi su Baritoday.it

