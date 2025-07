Stabilizzati 46 lavoratori Asu al Comune di Patti il sindaco | Giornata storica

Una giornata memorabile per il Comune di Patti: la stabilizzazione di 46 lavoratori ASU rappresenta un traguardo fondamentale per la comunità e per le loro vite. Il sindaco Gianluca Bonsignore ha definito questo momento “storico”, simbolo di impegno e speranza. Con questa firma, si apre una nuova era di stabilità e dignità per chi ogni giorno dedica il proprio lavoro alla crescita della città. È un passo deciso verso un futuro più sicuro e solidale.

Giornata importate ieri per 46 lavoratori socialmente utili per i quali è arrivato il momento più atteso della loro vita lavorativa: la firma del contratto a tempo indeterminato. "Si tratta di una stabilizzazione storica - è il commento del sindaco Gianluca Bonsignore e di tutta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

