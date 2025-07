Call My Agent – Italia | cosa aspettarsi dalla terza stagione della serie Sky

Sei pronto a scoprire cosa ci riserva la terza stagione di "Call My Agent - Italia"? Sara Drago, Sara Lazzaro e Kaze svelano le anticipazioni esclusive, direttamente dall'Italian Global Series Festival. Tra intrighi, nuovi personaggi e colpi di scena, questa stagione promette di conquistare ancora di più il pubblico italiano. Preparati a immergerti in un universo ricco di emozioni e sorprese, perché l'attesa sta per finire: l’appuntamento è su Sky e NOW questo autunno!

Sara Drago, Sara Lazzaro e Kaze ci danno qualche anticipazione sui nuovi episodi, attesi in autunno su Sky e NOW, direttamente dall'Italian Global Series Festival appena concluso. L'Italian Global Series Festival è stato l'occasione per dare una sbirciata alla prossima stagione televisiva a livello seriale, anche e soprattutto per quanto riguarda le produzioni nostrane. Tra queste Call My Agent - Italia, il riuscito remake della fortunata serie francese Chiami il mio agente! (Dix Pour Cent). Alcuni degli interpreti degli agenti ed assistenti protagonisti sono volati a Rimini e Riccione per raccontarci qualche anticipazione sulle nuove puntate.

