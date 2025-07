Dalla chioma sciolta allo chignon casual impeccabile Tutti gli hair look di Kendall Jenner al matrimonio Bezos-Sanchez da copiare subito

Il suo fascino senza sforzo e la capacità di passare con disinvoltura da chiome fluenti a eleganti chignon casual sono il vero segreto del suo stile. In soli 72 ore a Venezia, Kendall Jenner ha dimostrato ancora una volta che la vera classe risiede nella semplicità, lasciando tutti senza parole. Con un tocco minimal chic, ha catturato l’attenzione di tutti: ecco come ricreare i suoi look iconici subito.

I n 72 ore filate a Venezia, Kendall Jenner ha dimostrato che la vera eleganza non ha bisogno di artifici. Ma di quel tocco minimal chic unico e inconfondibile, che solo lei sa sfoggiare. Non a caso, ha letteralmente brillato nella folla di invitate bellissime tra cui Sydney Sweeney. Con un concetto di beauty da red carpet più naturale e accessibile, e comunque cool. Che ha fatto girare la testa a moltissimi dei presenti. Kendall Jenner: il suo stile in 10 look X Gli hair look di Kendall Jenner in Laguna. Nel cuore scintillante di Venezia, tra le calli romantiche e le proteste che hanno fatto da cornice al sontuoso matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, la figlia di Kris Jenner è riuscita comunque ha rubare la scena. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla chioma sciolta allo chignon casual impeccabile. Tutti gli hair look di Kendall Jenner al matrimonio Bezos-Sanchez, da copiare subito

