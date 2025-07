Wimbledon 2025 il programma del primo luglio | gli italiani in campo oggi e dove vederli

Il primo luglio di Wimbledon 2025 si apre con emozioni e sfide emozionanti, tra cui gli italiani in campo per continuare la loro corsa nel prestigioso torneo. Dopo il commovente addio di Fognini, oggi è il turno di campioni come Jannik che puntano a lasciare il segno. Vuoi scoprire chi scenderà in campo, i programmi e dove seguirli? Continua a leggere per non perdere neanche un istante di questa spettacolare giornata.

Secondo giorno di match al torneo di Wimbledon 2025: ieri l’addio al torneo di Fabio Fognini, che nonostante abbia combattuto con i denti per 4 ore e mezza fino al quinto set, ha dovuto cedere allo spagnolo Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz has still never lost a first round match at a Grand Slam??? #Wimbledon pic.twitter.comlGfGgEqwLF — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025 Oggi diversi gli italiani in campo: c’è il numero 1 al mondo Jannik Sinner, ci sono Sonego, Cobolli, Musetti e Nardi (che si gioca il derby con Sinner). Per le azzurre nel femminile in campo Bronzetti e Cocciaretto. Oggi sull’erba del terzo slam stagionale occhi puntati anche sul match di Djokovic. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wimbledon 2025, il programma del primo luglio: gli italiani in campo oggi e dove vederli

In questa notizia si parla di: wimbledon - programma - primo - luglio

Wimbledon 2025, il programma completo del torneo di tennis - Wimbledon 2025 si preannuncia come l'evento estivo più atteso dagli amanti del tennis. Il prestigioso torneo, il più antico al mondo, inizierà il 23 giugno con i turni di qualificazione, per entrare nel vivo dall'30 dello stesso mese.

> Tabellone Wimbledon: quando gioca Sinner? Programma e orari tv di martedì 1 luglio http://dlvr.it/TLdvNr > Leggi su QS ! Vai su X

Jannik Sinner a Wimbledon proverà ad allontanare il ricordo dello sfortunato epilogo del Roland Garros. Il numero uno del mondo sta già testando l'erba dei Championships prima dell'esordio in programma martedì 1 luglio. È tornato il sorriso all'azzurro che, c Vai su Facebook

Italiani oggi a Wimbledon 2025: le partite del 1 luglio · Tennis ATP e WTA; Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; Programma Day 2: Sinner non è sul Centrale, in campo anche Musetti e Cobolli.

Wimbledon 2025, il programma del primo luglio: gli italiani in campo oggi e dove vederli - Secondo giorno di match al torneo di Wimbledon 2025: ieri l'addio al torneo di Fabio Fognini, che nonostante abbia combattuto con i denti per 4 ore e mezza ... Da lapresse.it

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari - Esordio per il n°1 del mondo Jannik Sinner, impegnato nel derby con Luca Nardi. Lo riporta sport.sky.it