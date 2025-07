Il comune brianzolo dove dopo le 21 è vietato bere bevande ma non solo in strada

Da quest’estate, nel cuore della Brianza, Lissone si impegna a preservare il suo equilibrio tra divertimento e sicurezza. Dopo le 21:00, infatti, è vietato consumare bevande in strada, un provvedimento studiato per mantenere l’ordine e il benessere di tutti. Questa iniziativa mira a garantire serate più tranquille e sicure, favorendo un ambiente piacevole e rispettoso per residenti e visitatori.

Con l’arrivo dell’estate, anche le sere si fanno più calde, soprattutto a causa della movida. Ed è proprio in tal senso che il comune di Lissone corre ai ripari introducendo nuove misure per garantire una maggiore sicurezza e vivibilità nel centro cittadino, durante gli orari serali. Da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: comune - brianzolo - vietato - bere

Il comune brianzolo che ha esposto la bandiera della Palestina - Il comune di Burago Molgora, in Brianza, ha esposto la bandiera palestinese all'esterno del palazzo comunale, suscitando attenzione e discussione.

Il comune brianzolo dove dopo le 21 è vietato vendere alcolici (ma non solo) in strada; A Monza il debutto degli Street Tutor antidegrado, ma il Comune fa cacciare quelli di estrema destra; Il comune della Brianza dove l’alcol (nei contenitori di vetro e non solo) di notte è vietato.

Il Comune chiude i rubinetti dello sballo Vietato bere alcol per i minori di 16 anni - Cronaca locale Il Comune chiude i rubinetti dello sballo Vietato bere alcol per i minori di 16 anni 23 Giugno 2009 - Lo riporta ilgiornale.it

Palagonia, il Comune vieta di bere acqua dai rubinetti - Palagonia, il Comune vieta di bere acqua dai rubinetti Un'area è stata interdetta dopo alcuni fenomeni di emissioni di sostanze dal terreno, al vaglio degli esperti. Riporta rainews.it