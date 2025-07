Sicurezza il Siulp | I rinforzi serviranno a malapena a coprire le assenze delle divise in ferie

Le forze dell’ordine sono ormai sotto pressione, con i rinforzi che si rivelano insufficienti a coprire le assenze e le ferie del personale in servizio. Il Siulp, il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, denuncia con fermezza un’evoluzione preoccupante della sicurezza nella provincia di Rimini, dove l’aumento dei reati mette a rischio la tranquillità di cittadini e turisti. È ora di agire concretamente per tutelare il nostro territorio e ripristinare la fiducia nelle istituzioni.

Il Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori polizia, richiama con forza l'attenzione sull'allarmante situazione della sicurezza nella provincia di Rimini. A fronte dei numerosi episodi di criminalità e dei reiterati appelli lanciati da cittadini, operatori del settore turistico e.

