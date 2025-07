Nichi Vendola a Rutigliano tra poesia e impegno civile e la proiezione di No Other land

Domani, mercoledì 2 luglio, Rutigliano si anima con l'intervento di Nichi Vendola in un evento che unisce poesia e impegno civile. Tra espressione artistica e lotta di resistenza, il politico e scrittore approfondirà temi come la pace, la guerra e la solidarietà con il popolo palestinese, proiettando anche "No Other Land". Un appuntamento imperdibile per chi crede nel potere delle parole e dell'azione condivisa.

Tra poesia, impegno politico e la lotta di resistenza del popolo palestinese, domani, mercoledì 2 luglio, in piazza Colamussi a Rutigliano, alle 19.30, parte la terza settimana del DRIFfest 2025 (XVI edizione). Del Racconto, la guerra (senza Pace), vedrà protagonista Nichi Vendola nelle vesti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Nichi Vendola a Rutigliano tra poesia e impegno civile e la proiezione di No Other land 2 luglio 2025

