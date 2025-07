Post jihadisti | indagini e perquisizioni della polizia di Bologna

Trovato a Bergamo il responsabile, un 24enne di origine marocchina, che pubblicata contenuti inneggianti alla jihad . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Post jihadisti: indagini e perquisizioni della polizia di Bologna

Post jihadisti: indagini e perquisizioni della polizia di Bologna

Post nazifascisti e antisemiti sui social. Via alle perquisizioni - Via alle perquisizioni Tre indagati per istigazione a delinquere per motivi religiosi. Scrive lanazione.it

