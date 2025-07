Il mercato del como Proroga per Paz Il Real Madrid può ricomprarlo fino al 15 luglio

Il mercato del Como si infiamma mentre il Real Madrid valuta un’ultima, strategica mossa per Nico Paz. La clausola di riacquisto, ancora non attivata, potrebbe essere esercitata entro il 15 luglio grazie a una concessione FIFA legata al Mondiale per club. L’argentino, desideroso di proseguire la sua avventura in Italia, si prepara a vivere un'altra stagione con i biancoblù. Resta in bilico il suo futuro, con molte speranze di conferma.

Il Real Madrid non ha ancora fatto scattare la clausola di riacquisto per Nico Paz (nella foto), che sembra quindi più vicino a rimanere al Como per un’altra stagione. In realtà le merengues (secondo quel che trapela) avrebbero tempo fino al 15 luglio per una concessione della Fifa alle formazioni partecipanti al Mondiale per club, relativa alle prelazioni in scadenza alla data di ieri. L’argentino ha già fatto sapere di voler rimanere un’altra stagione alla corte di Cesc Fabregas. Avere o no Paz cambia molto per il Como, che con l’argentino avrebbe un attacco da prime posizioni in A: Paz, Baturina e Diao (ma c’è anche Jesus Rodriguez che oggi svolgerà le visite mediche) alle spalle di Morata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il mercato del como. Proroga per Paz. Il Real Madrid può ricomprarlo fino al 15 luglio

