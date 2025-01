Ilrestodelcarlino.it - Per Sbaffo accelerata della Samb. Aurora Treia: Testa nuovo portiere

Il passaggio di Edoardo Lonardo dallaall’Atalanta under 23 può essere letto come la premessa per il passaggio di Alessandrodalla Recanatese alla formazione rossoblù, capolista in serie D. In tal caso la trattativa nei prossimi giorni dovrebbe subire un’accelerazione. Rimanendo in serie D, la Vigor Senigallia ha affidato la panchina a Mauro Antonioli che sostituirà Aldo Clementi dimessosi a inizio settimana. Il maceratese Federico Palmieri è ungiocatore del Fabriano Cerreto, ha iniziato la stagione nel Montegranaro. Manca solo l’ufficialità perché ilAndreapossa essere il numero uno dell’, si tratta di un elemento di grande affidamento che in carriera ha indossato le maglie di categoria superiore avendo giocato anche con Civitanovese, Porto d’Ascoli e Bisceglie.