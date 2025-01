Agi.it - Per il Pd incassi record dal 2X1000. Fina: "I circoli non chiuderanno"

AGI - Il Partito Democratico è un partito economicamente in salute: nel 2024 la raccolta dalha fatto registrare la cifradi 10 milioni 300 mila euro, rispetto agli 8 milioni 100 mila euro dello scorso anno. Una crescita che in buona parte andrà ai, sui territori. Come si spiega l'allarme circolato nei giorni scorsi sul rischio chiusura di decine diin tutta Italia? "Inonle sedi che non funzionano o che non servono", risponde il tesoriere Pd, Micheleintervistato dall'AGI. In una nota delle scorse ore,ha respinto la lettura secondo la quale il Pd si sta preparando a fare fuori le fondazioni derivanti dallo scioglimento dei Ds che sono, spesso, proprietarie degli immobili affittati ai. Questo ha creato dei meccanismi dai quali è scaturita una situazione debitoria che, spiegaall'AGI, ora i dem sono in grado di sanare: "Intanto, la premessa è che il Pd nazionale e le sue strutture territoriali sono autonomi l'uno dalle altre.