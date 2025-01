Mistermovie.it - Mister Movie | Stop a Venu Sports: Fine di un Ambizioso Progetto di Streaming Sportivo

Leggi su Mistermovie.it

La scorsa settimana ha segnato una svolta significativa per il panorama dello, con l’annuncio della cancellazione definitiva di. Il, nato dalla collaborazione tra Disney, FOX e Warner Bros. Discovery, era stato concepito per rivoluzionare il modo in cui gli appassionati accedono ai contenuti sportivi, ma una combinazione di controversie legali e difficoltà regolatorie ha postoall’iniziativa.UnVisionario Incompiutoclass="wp-block-heading">era stato pensato per aggregare i cataloghi sportivi delle principali aziende partecipanti, proponendo un’offerta di contenuti variegata e ambiziosa. Dalla NBA all’NHL, passando per gli sport universitari, il servizio prometteva di diventare un punto di riferimento per i fan dello sport.