Superguidatv.it - “Mina Settembre 3”, intervista a Serena Rossi: “Mina convolerà a nozze con Domenico ma non saranno solo rose e fiori. Fiore si troverà al centro di un triangolo amoroso”

Leggi su Superguidatv.it

torna dal 12 gennaio su Raiuno con la terza stagione di. Nella nuova stagione,siad affrontare diverse sfide: il matrimonio conma anche la maternità.otterrà l’affido di Viola che però si metterà sulle tracce della sua madre biologica. E poi ovviamente non mancheranno i casi di puntata, con una particolare attenzione al mondo giovanile. Noi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. L’attrice ci ha regalato qualche anticipazione su quello che vedremo in questa terza stagione: “Troveremo i nostri personaggi un anno dopo.sia cambiare casa dopo la perdita della madre. Finalmente ha scelto l’uomo della sua vita,con il quale. Nella casa cone zia Rosa, personaggio tanto ingombrante quanto irresistibile, decide di accogliere Viola, un’adolescente straordinaria, un po’ particolare e anche problematica.