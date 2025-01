Meteo weekend, nuova perturbazione in transito

Leggi su Ilfaroonline.it

PrevisioniItaliaLa situazione. Secondo le previsioni, FREDDO IN ARRIVO TRA ILE L’INIZIO DELLA PROSSIMA SETTIMANA – A livello generale appare ormai confermato l’arrivo di correnti fredde di diretta estrazione artica sull’Italia tra ile l’inizio della prossima settimana. L’alta pressione delle Azzorre infatti tenderà a sbilanciarsi tra Mar del Nord ed Europa centro-occidentale, favorendo lungo il suo bordo destro la discesa massiccia di aria molto fredda che dilagherà sull’Europa orientale fino ai Balcani, qui con rovesci di neve fino in pianura. Parte di questo pacchetto freddo sarà destinato anche all’Italia, dove entrerà dalle porta della Bora e dell’Adriatico, interessando dapprima il Centronord tra sabato 11 e domenica 12 e successivamente, tra domenica 12 e lunedì 13, almeno parte del Sud e in particolare il versante adriatico.