Mercato Napoli, Billing è arrivato in in Italia: visite mediche fissate – VIDEO

calcio ultimissime –, nuovo acquisto del team partenopeo di Conte, è appenain.Dopo aver battuto la Fiorentina per 0-3 una settimana all’Artemio Franchi, di fatto, ilè chiamato a giocare un’altra gara molto importante. Domenica sera, infatti, gli azzurri ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona il Verona di Paolo Zanetti.Ilha tutta la voglia di battere i veneti sia per confermare il proprio primato che, soprattutto, per vendicare il ko subito nel primo turno di campionato. Tuttavia, almeno in queste ultime ore, in casa azzurra si è parlato esclusivamente di calcio. Proprio su quest’ultimo fronte, tra l’altro, bisogna registrare un ulteriore aggiornamento.Calcio, Philipè a Fiumicino: le immaginiCome riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Philipè appena atterrato all’aeroporto di Fiumicino.