Iltempo.it - Mattia "aveva un tumore cerebrale": cosa emerge sulla morte a Marsa Alam

Leggi su Iltempo.it

"Unpreesistente e una infezione da polmonite batterica che lo hanno portato all'arresto cardiaco". Sono queste, secondo la Direzione questioni sanitarie del Mar Rosso, le cause del decesso diCossettini, il bambino di 9 anni di Tricesimo (Udine) morto a, in Egitto, dove era in vacanza con la famiglia. La Direzione, in un post pubblicato su Facebook, ha spiegato che laè stata dovuta a "complicanze di unal cervello, di cui ha sofferto prima di arrivare in Egitto, insieme a un'infezione da polmonite batterica, che ha portato a un arresto cardiaco", indicando che il bambino è arrivato in ospedale "completamente privo di sensi ed è morto clinicamente", e che prima di entrare in ospedale soffriva di "frequenti vomito e forte mal di testa", mentre i crampi sarebbero iniziati un giorno prima di essere ricoverato.