Matilde Villa | Devo arrivare a non subire la fisicità La Nazionale ha obiettivi chiari E la WNBA…

sta continuando nel suo percorso. Alla Reyer Venezia, anno dopo anno, emerge sempre di più il talento sconfinato di una persona che, a vent’anni, ha già dato davvero tanto al basket femminile. Quel tanto che l’ha portata anche a essere scelta dalle Atlanta Dream al draft WNBA 2024. Il suo presente, però, è all’Umana. Quest’intervista è una testimonianza di consapevolezza e amore privo di confini per quella palla a spicchi che, a giugno, per lei sarà anche colorata d’azzurro.Come senti che stia andando questa stagione?“Penso che sia iniziata molto bene. Sono felice degliche abbiamo raggiunto in questo girone di andata in Serie A1. L’obiettivo che ci eravamo poste era diprime e siamo riuscite nel nostro intento, anche se la stagione è ancora molto lunga. In Eurolega è la mia prima esperienza, e anche per molte di noi lo è.