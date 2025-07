Inter si lavora sulle uscite! Possibili addii eccellenti – CdS

L’estate è il periodo delle grandi manovre di mercato, tra addii eccellenti e nuovi arrivi. Mentre l’Inter mantiene il riserbo su Calhanoglu, il Galatasaray si fa avanti per Yann Sommer, portiere svizzero tra i preferiti dei turchi. La trattativa si prospetta complessa, tra richieste economiche elevate e strategie di mercato ancora da definire. La situazione resta incerta, con l’Inter che osserva con calma, pronta a valutare ogni possibile scenario.

Mentre su Calhanoglu tutto tace per il momento, il Galatasaray sembra interessato seriamente a Yann Sommer. Il portiere svizzero non è l'unico obiettivo dei turchi, ma resta tra i preferiti: questo quanto anticipato dal Corriere dello Sport con il taglio in prima pagina. TURCHIA – Yann Sommer non ha chiuso le porte alla possibilità, anche se le sue richieste economiche sono elevate. Da parte dell'Inter, non c'è particolare urgenza: la società è disposta ad ascoltare eventuali offerte, purché congrue. La dirigenza interista ha in mente un graduale rinnovamento della rosa, che si concluderà tra questa estate e la prossima.