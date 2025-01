Ilrestodelcarlino.it - Lube, il futuro è senza Lagumdzija. Romanò? Ipotesi troppo onerosa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le testate online dedicate alla pallavolo stanno già macinando info di mercato a profusione, ma praticamente nessuna sta riguardando la. Mai come quest’anno intorno al club biancorosso c’è silenzio. Di quella che potrebbe essere l’ultima compagine plasmata dal dg Cormio (è in scadenza di contratto) non trapelano indiscrezioni o trattative. Va detto che dopo la mezza rivoluzione estiva e pure il cambio in panchina, se si crede in un progetto legato ai giovani non si può non avere pazienza dando tempo e fiducia. Mentre si cercano di capire i margini di progresso dei singoli, tuttavia su un giocatore qualcosa si sta muovendo:. Sul Carlino del 2 gennaio proprio Cormio non ha smentito, anzi ha confermato la nostra anticipazione, cioè che sull’opposto - in scadenza di contratto a giugno - ci sono allettanti offerte di club turchi e russi.