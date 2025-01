Thesocialpost.it - Los Angeles, scatta il coprifuoco. Danni per miliardi, Mel Gibson attacca il governatore

La villa dell’attore di Hollywood Melè stata ridotta in cenere a causa degli incendi che stanno colpendo duramente la zona di Los. L’oscar-winning star ha dichiarato che la sua residenza a Malibu è stata “completamente distrutta”. In quel momento,si trovava a registrare un episodio del podcast di Joe Rogan, incentrato sul sequel de ‘La Passione di Cristo’, uscito nel 2004. L’attore ha espresso il suo disappunto nei confronti deldella California, Gavin Newsom, criticando la sua gestione della crisi. Newsom aveva promesso di “prendersi cura delle foreste, ma non ha fatto nulla”, ha affermato, aggiungendo: “Credo che i nostri soldi delle tasse siano finiti a finanziare il gel per capelli di Gavin”.Leggi anche: Lieta notizia per il cantante mito della musica italiana, nonno per la quarta volta: “È nata Gemma”Durante una visita ad Austin, Texas, per partecipare a ‘The Joe Rogan Experience’,ha confessato di essersi sentito “in imbarazzo” sapendo che il suo quartiere era “in preda alle fiamme”.