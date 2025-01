Formiche.net - Lo spauracchio delle opposizioni. E se Meloni non fosse una cometa? Il corsivo di Cangini

Nel 2022, la sua vittoria fu da molti considerata al pari del transito di una stella: un bagliore passeggero. Poi, però, la percezione è cambiata. E con la percezione sono cambiati i sentimenti. Ora, tra i maggiorenti dei partiti di opposizione, nelle redazioni dei giornali “avversari”, oltre che nel mondo dell’impresa, si va facendo largo una previsione di segno opposto. Ovvero il fatto che Giorgianon sia unadi passaggio sui cieli della politica eistituzioni italiane, ma una stella fissa la cui luce sia destinata a brillare persino oltre il termine dell’attuale legislatura.Da un rapido giro di telefonate, par di capire che il trionfale epilogo della vicenda Cecilia Sala abbia contribuito a consolidare questa aspettativa. La previsione più diffusa, oggi, tra i ranghi di chi si oppone al centrodestra di governo, oltre che tra le file di Confindustria, è che con Giorgiasi possa in effetti superare la consuetudine per cui in tutto l’arco della cosiddetta Seconda repubblica mai nessun leader politico sia stato in grado di vincere le elezioni due volte di seguito.