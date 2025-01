Ilgiorno.it - L’IA arriva tra i banchi. YouTube, Googlequiz e iPad: "La scuola deve cambiare"

per i video, intervallati da contenuti di supporto, questionari, domande di approfondimento. Google Quiz, invece, per l’approfondimento di alcuni argomenti specifici. E poi i tablet al posto dei libri. Lamedia Toti, a San Maurizio al Lambro, è stata scelta per un progetto pilota sull’intellingenza artificiale. Tre istituti in Lombardia (l’Iis Luigi Cremona di Milano e il Falcone e Bersellino a Lecco) e 15 in tutta Italia sperimenteranno da quest’anno "alcune funzionalità guidate dall’intelligenza artificiale in ambiente Google Workspace for Education, per garantire un valido supporto nel differenziare i percorsi di apprendimento, offrendo a ogni studente un’esperienza formativa più adatta alle proprie caratteristiche, potenzialità e ritmi di apprendimento", hanno spiegato dall’Ufficio scolastico regionale.