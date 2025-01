Game-experience.it - Kingdom Come Deliverance 2, il provato: più grande, più bello, più profondo

Parafrasando una nota canzone: certi giochi fanno giri immensi e poi ritornano.2 è proprio l’esempio calzante. Dopo un inizio complesso, dato da una condizione precaria del primo capitolo, il gioco si risollevò divenendo una delle più importanti esperienze ruolistiche degli ultimi anni. Il seguito è dunque diventato un annuncio sperato per tutti quelli che avevano amato la rappresentazione di Warhorse Studios della Boemia del 1400.Quando dunque ci siamo trovati davanti al reveal di2, abbiamo sussultato anche noi, consapevoli che ci saremmo trovati immersi in un prodotto maggiormente consapevole dei propri mezzi. Proprio questo, ma non solo, è ciò che vi racconteremo nel nostrodi2.Una narrativa stratificataNon possiamo andare a fondo di tanti elementi in questo, ma sapete che l’esperienza che2 ha da offrire è di quelle importanti e corpose, una di quelle che sicuramente è in grado di lasciare un segno, molto più di quanto già facesse il primo capitolo.