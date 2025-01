Tpi.it - In arrivo un’ondata di freddo artico sull’Italia: neve possibile anche a Roma

Lunedì 13 gennaio potrebbe nevicare in diverse zone d’Italia., dove le “imbiancate” sono un evento ormai rarissimo.I fiocchi di, secondo le previsioni meteo, cadranno quasi con certezza sulle Alpi, ma sono attesi pure in vaste aree di pianura, specie nelle zone costiere del Paese.Nel corso del weekend, infatti, correnti fredde di origine artica attraverseranno l’Europa centro-orientale facendo crollare le temperaturedi 8-10 gradi.Sabato nevicherà sulle Alpi, ma già da domenica il paesaggio si imbiràin Abruzzo, Molise, Basilicata e Puglia.Nel Lazio nevicherà sicuramente sul Frusinate, sul Reatino e sul Viterbese. Aunanevicata è prevista per il mattino di lunedì.Non bisogna certo attendersi una capitale completamente sommersa dalla: più probabile che cada soltanto qualche fiocco senza nemmeno attecchire a terra.