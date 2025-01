Quotidiano.net - Il Conte di Montecristo: la serie evento di Bille August in onda su Rai1

"Il fatto che lasia articolata in otto episodi mi ha permesso di approfondire al meglio la storia. La produzione è stata complessa e grande, ma ho avuto la possibilità di scegliere, con un cast internazionale, per ogni ruolo i attori straordinari. È la migliore storia mai raccontata sulla vendetta. Perché il protagonista, Edmond Dantès, non vuole limitarsi a uccidere chi ha rovinato la sua vita, ma vuole anche che i colpevoli soffrano nel medesimo modo in cui ha sofferto lui". Così, regista danese premio Oscar, abituato a immergersi negli adattamenti, da Victor Hugo a Isabel Allende, spiega la popolarità de Ildi, il capolavoro (1844) di Alexandre Dumas (scritto in collaborazione cone Maquet), che torna con unainternazionale, in- dopo l'anteprima alla Festa del cinema di Roma - suin quattro prime serate dal 13 gennaio.