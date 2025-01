Ilrestodelcarlino.it - De Pascale incontra gli alluvionati: "Serve un sistema di allarme"

È stato un incontro franco e aperto, fra il presidente della Regione Michele de, affiancato dalla sottosegretaria Manuela Rontini, e una trentina di comitati della Romagna e dell’Emilia sui temi dell’alluvione e della ricostruzione, quello che si è svolto nel tardo pomeriggio di mercoledì a Bologna nella sede della Regione. Il presidente de, come noto, ha tenuto per sé le deleghe riguardanti la protezione civile, le politiche per la sicurezza territoriale e la ricostruzione delle aree colpite dalle alluvioni, e dovrebbe ricoprire l’incarico di subcommissario al fianco di Fabrizio Curcio, la cui nomina a commissario decisa dal Governo è stata molto apprezzata. Tre le priorità individuate da de: velocizzare le procedure dei rimborsi, potenziare la manutenzione e avviare il piano di opere di messa in sicurezza.