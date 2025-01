Notizie.com - De Luca, sceriffo-filosofo: “Terzo mandato col Pd? Essere è, non essere non è”

“Se volete, posso aggiungere, da vecchio, citando Parmenide: l’è, il nonnon è”. È la risposta di Vincenzo Dein conferenza stampa. Non ha perso tempo: a poche ore dal Consiglio dei ministri, durante il quale si è discusso anche del “suo”, il governatore della Campania ha convocato i giornalisti per rispondere all’esecutivo. E al Partito Democratico.“L’incontro di questa mattina è dedicato tutto, per ragioni di buona educazione, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al governo”. Vincenzo Denon si è sottratto alla domanda di Notizie.com: qualora potesse, si ricandiderebbe con il Partito democratico? E in generale, si presenterebbe alle elezioni anche senza il simbolo Dem?“Per il resto ho già parlato. Se volete, posso aggiungere, da vecchio, citando Parmenide: l’è, il nonnon è”.