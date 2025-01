Quotidiano.net - Condanna a sei anni per violenza sessuale nella psicosetta di Cerano, assolti venticinque imputati

Unaa seidi reclusione pere l'assoluzione per gli altrial processo per la cosiddettadelle bestie di, nel Novarese: la sentenza è stata pronunciata oggi in Corte d'assise a Novara. Alla lettura, due delle tre ragazze che avevano raccontato il climavilletta nei boschi del Ticino sono scoppiate in lacrime. Larisale alla primavera del 2012 e il processo, a porte chiuse, era partito a febbraio 2023, dalla denuncia di una donna, all'epoca dei fatti minorenne. Alcuni dei reati sono andati in prescrizione, per altri il fatto non sussiste.