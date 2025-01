Linkiesta.it - Come bere bene stando a casa propria

La stretta sul codice della strada, entrato in vigore lo scorso 14 dicembre, ha senza dubbio creato allarmismi in merito alla guida sotto gli effetti di alcolici, e questo ha avuto e continua ad avere un impatto importante sulla possibilità di godersi una buona bottiglia di vino al ristorante. In realtà il limite non è stato modificato, rimane sempre 0,5 grammi per litro per chi ha la patente da tempo, mentre diventa zero per i neopatentati. Quello che cambia è l’inasprimento delle sanzioni per chi questo limita lo supera.Quando infatti viene superato lo 0,5 g/l e il tasso alcolemico è compreso entro 0,8 g/l, si incorre in una sanzione amministrativa dai 543 ai 2.170 euro, con patente sospesa da tre a sei mesi e decurtazione di dieci punti. La situazione peggiora se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 g/l fino ad arrivare a 1,5 g/l.