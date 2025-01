Ilgiorno.it - Cittadinanza italiana in tempi brevi, due anni con condizionale

Hanno patteggiato ieri la stessa pena, 2con la, al termine di un’indagine sul riconoscimento di residenze inesistenti per decine di brasiliani che ottenevano la: Isabella Barelli, 52di Bizzarone, ufficiale dell’anagrafe di Uggiate con Ronago, e Cinthia Roberta Goncalves, brasiliana con casa a Morbio Inferiore in Ticino. Entrambe finite in misura cautelare a fine luglio, la prima ai domiciliari e la seconda in carcere e poi ai domiciliari, ora revocate. L’indagine condotta dalla Mobile di Como e coordinata dal sostituto Antonia Pavan, era sfociata in un’accusa di falso in atto pubblico e di falso ideologico in concorso: nell’arco di circa due, da febbraio 2022 a gennaio 2024, certificando residenze inesistenti, sarebbero riuscite a far ottenere laa 171 brasiliani, uomini e donne.