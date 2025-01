Ilgiorno.it - Città soffocate dalle auto, ogni milanese brucia una settimana l’anno nel traffico: la classifica in Lombardia

MILANO – Congestionati nel: in media, nellelombarde si passano oltre 43 ore alal volante, pari a unalavorativa. Ci sono poi differenze anche molto rilevanti tra le singole: a Milano, nel 2023, sono state 64 le ore trascorse nel, contro le 25 di Cremona. Una costante, però, accomuna quasi tutte lelombarde (e non solo): quasi ovunque, infatti, la situazione è peggiorata rispetto alprecedente. Lo rivela l’analisi dei dati contenuti nel nuovo rapporto di Inrix, azienda leader nell’analisi dei dati sui trasporti, che, con il Global Traffic Scorecard 2024, ha messo a confronto il congestionamento causatomobili in più di 900. A livello internazionale, secondo il report le peggiorisono Istanbul, New York, Chicago e Londra, tutti sopra le 100 ore.