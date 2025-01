Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Evenepoel dice no al Giro d'Italia: "Ma sarò al Tour de France"

Roma, 10 gennaio 2025 - Il sentore c'era, dopo quella bruttissima caduta in allenamento di iniziombre causata dallo sportello aperto di un furgone, e ora c'è anche l'ufficialità: Remconon sarà ald'2025, concentrando dunque tutti i suoi sforzi di recupero in vista delde2025. Le dichiarazioni diLo stesso annuncio, nei giorni scorsi, da parte della Soudal Quick-Step della partecipazione di Mikel Landa alla Corsa Rosa, che sarà presentata lunedì prossimo, aveva lasciato immaginare quanto gli sforzi del belga per provare a opporsi al destino fossero destinati a fallire: l'ultimo mattone l'ha apposto proprio il classe 2000 ai microfoni dell'Ansa. "Ho di recente fatto una scansione e i risultati sono piuttosto buoni. La buona notizia è che finalmente potremo iniziare la riabilitazione.