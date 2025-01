Iodonna.it - Cecilia Sala ha ripreso subito il suo lavoro e lo ha fatto condividendo con straordinaria lucidità i dettagli della sua storia e della detenzione in Iran

«Alzare lo sguardo e vedere il cielo». Un gesto semplice, quasi banale, che perha assunto un significato profondamente diverso, dopo ventuno giorni dinel carcere di Evin, in. La giovane giornalista italiana, rilasciata mercoledì e tornata finalmente in famiglia, nel suo primo post su Instagram dopo la liberazione, ha dedicato un pensiero proprio a chi quel cielo non può ancora vederlo. «Ringrazio tutti»: le prime parole dial rientro a casa X Leggi anche ›, le telefonate choc: «Dormo per terra, al freddo, mi hanno tolgo anche gli occhiali»e la consapevolezza del rischioMa è nel suo podcast “Stories” per Chora Media che la giornalista racconta con più, con la voce che ogni tanto trema ancora, la sua