Ilgiorno.it - Bimbo fugge dalla madre e viene travolto da un’auto, i testimoni: “È successo tutto in un attimo”

PAVIA – È bastato un, una frazione di secondo e la manina di un bambino è sfuggitamano più grande della mamma. Un battito di ciglia che si è trasformato in un dramma. Adesso c’è grande apprensione, infatti, per le condizioni di un bambino di 4 anni che giovedì sera è stato urtato da. È accaduto un quarto d’ora dopo le 16 in via Garibaldi all’incrocio con corso Soldano, nel centro di Mede a pochi passi dal municipio. Stando a quanto hanno raccontato alcuniche si trovavano sul posto, il bambino, tenuto per mano, all’improvviso è sfuggito alle cure della donna e si è messo a correre. Chissà che cosa aveva visto e che cosa avesse intenzione di raggiungere, ma proprio in quel momento stava percorrendo la strada una Ford Ka guidata da un sessantacinquenne, che non è riuscito ad evitarlo.