Bianchimano carico | | La Fermana ci crede

Torna a disposizione domenica al Del Conero Andreadopo il turno di riposo forzato per squalifica. "Da fuori ho sofferto tanto – ha confermato nella conferenza stampa di ieri – torno a disposizione domenica in un match che sarà doppiamente più difficile di domenica scorsa". Sarà la prima con Brini in panchina per lui che ha notato differenze rispetto alla gestione precedente: "Quando si cambia tecnico c’è sempre una scintilla. I nuovi concetti sono abbastanza diversi ma non c’è tempo, dobbiamo adattarci subito ed essere efficaci. Lavoriamo sempre al massimo ogni giorno e con l’operato della società, sui cui abbiamo piena fiducia, puntiamo a risollevarci subito". Un grande peso è quello zero nelle vittorie casalinghe: "E’ pesante come un macigno. Al Recchioni neanche da avversario ho mai vinto proprio per l’atmosfera e il clima.