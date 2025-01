Liberoquotidiano.it - Better Man, una scimma da Premio Oscar: il film che può cambiare la storia del cinema

Non è ildi maggior successo in questo momento, ma quello di cui tutti parlano, un piccolo gioiello di originalità. Prima di tutto perché è la biografia di una multiforme star della musica e dell'arte, Robbie Williams. Secondo, perché chi dà il volto all'ex Take That non è un attore ma una scimmia. E' il fenomenoMan, ilche racconta Williams ma è soprattutto un'opera sul lato oscuro del successo: ha ottenuto una candidatura ai Golden Globes, una ai Critics Choice Award. E' decimo in classifica con 23.516,00 e registrato 3.494 presenze. Non è unda grandi numeri. Ma chi lo ha visto è rimasto rapito. Williams è interpretato da una scimmia, un babbuino creato al computer più credibile di tante star che hanno dato il volto ai cantanti, per esempio Jacob Elordi nei panni di Elvis Presley.