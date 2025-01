Anteprima24.it - Aro Rifiuti: “Singolari le dichiarazioni del presidente Buonopane”

Tempo di lettura: 3 minutiLedelappaiono decisamente. Risulta difficile comprenderne il senso e le motivazioni. L’Ato, coerentemente con la scelta di adottare un modello pubblico di gestione, ha individuato come soggetto gestore del serviziointegrato deiurbani la società Irpiniambiente S.p.A. attraverso la possibilità di acquisirne le quote azionarie da parte dei 113 Comuni, ad eccezione del capoluogo.Vale la pena ricordare che l’Atogià nel 2022 aveva intrapreso la strada di rilevare Irpiniambiente, senza avere risposte concrete dalla Provincia di Avellino, se non la comunicazione di un valore di acquisto della società pari a circa 8,5 milioni di euro. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta richiedendo integrazionidocumentali che l’Ato ha prontamente fornito entro i termini di legge, inviando i dati contabili mancanti relativi a Irpiniambiente.