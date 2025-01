Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné ha avuto un attacco di panico prima di Wrestle Dynasty

L’eventoè stato speciale per molte superstars AEW.All’evento combinato delle varie promotion tenutosi al Tokyo Domeha sconfitto Mina Shirakawa difendendo i suoi due titoli e conquistando il RevPro Undisputed British Women’s Championhip dalla stessa Shirakawa.Ma non tutto stava andando per il verso giusto, almeno non all’inizio.L’diha rivelato attraverso il Mone Mag che alla mattina del giorno dell’evento ha sofferto di undicausatogli dal nervosismo e dall’ansia per l’importanza del match che di lì a poco si sarebbe trovata a disputare.ha aggiunto chedi ogni suo match importante ha semprele farfalle nello stomaco ma quel giorno visto che l’esibirsi all’interno del Tokyo Dome è sempre stato un suo sogno e la pressione riguardo la storicità di quel match per la New Japan Pro Wrestling e per il Women’s wrestling in generale era tanta, lei non è riuscita a mantenere il controllo.