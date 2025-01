361magazine.com - “Viola Come il Mare”: futuro in bilico per Can Yaman?

L’attore avrebbe deciso di dire addio alla fictionIl discusso e noto attore Canavrebbe deciso di dire addio a “il”, nota fiction in onda su Canale 5. A lanciare la notizia è stato oggi, 9 gennaio, Giuseppe Candela su Dagospia.“mamma li turchi! – si legge sul sito – l’attore canha deciso di mollare la fiction mediaset ‘il’. la terza stagione è alle porte ed è stata ufficializzata dal “biscione” che ora ha un problema da risolvere. la serie ha ottenuto numeri importanti su mediaset infinity (meno su canale 5) grazie alla fan in subbuglio ormonale. chi prenderà il suo posto?”.Da capire se la notizia verrà rilanciata o ufficializzata dallo stesso attore.La fiction, una delle tante grazie a cuisi è affermato nel panorama tv italiano, è andata in onda, con le prime due stagioni, nel 2022 e 2024 e da poco è stata rinnovata per una terza.