Vigor La fumata bianca non c’è

Alessandrini, Antonioli, Ciampelli e Lauro. È una corsa a 4 verso la panchina della, una scelta che la società non può in alcun modo sbagliare. Tutti esperti, tutti validissimi professionisti, il direttore sportivo Roberto Moroni sta valutando pro e contro di ogni profilo, ma il dirigente senigalliese non ha nascosto che anche altri allenatori sono stati contattati. Difficile calcolare le percentuali, ancor più complicato fare previsioni. Intanto la squadra è al lavoro per ricomporre i cocci di una situazione pesante, ad oggi, per quanto concerne l’aspetto tattico, la situazione è nelle mani di Andrea Lazzari. Il carisma del giovane collaboratore tecnico, fortemente voluto da Clementi in estate, apprezzatissimo da società e tifosi e con un passato da professionista in Serie A, è l’unica arma a disposizione della squadra per non sciogliersi definitivamente in terra abruzzese.