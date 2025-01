Tpi.it - Ungheria: Usa impongono sanzioni ad Antal Rogan, capo di gabinetto del premier Viktor Orban

L’amministrazione uscente degli Stati Uniti ha impostoaldidel primo ministro unghereseOrbán,, uno degli uomini più potenti nel governo guidato dal movimento Fidesz, “per il suo coinvolgimento nella corruzione”.Il provvedimento, emanato il 7 gennaio dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del dipartimento del Tesoro Usa ai sensi del Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, prevede il blocco dei beni detenuti, anche in comproprietà, danegli Stati Uniti e il divieto di concludere transazioni con il ministro ungherese.“La corruzione mina le istituzioni governative di un Paese e ne limita lo sviluppo economico, offrendo guadagni miopi a pochi eletti, privando le generazioni future di benefici a lungo termine”, ha affermato il sottosegretario del Tesoro ad interim per il terrorismo e l’intelligence finanziaria Bradley T.